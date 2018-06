Mondiali.Nel girone E battuta Costa Rica (1-0) Una punizione di Kolarov regala il successo alla Serbia A Samara decide nella ripresa una magistrale punizione del giocatore romanista. Buona prova del laziale Milinkovic-Savic.

A Samara, esordio non certo esaltante della Serbia che liquida 1-0 Costarica e si porta al comando del girone E. Decide la partita una rete ad inizio ripresa di Kolarov che su calcio piazzato supera il portiere del Real Madrid, Navas.Le due nazionali si affrontano per la prima volta. Primo tempo equilibrato e anche piacevole, anche se non si registrano chiare occasioni da gol. Ripresa. Parte forte la squadra di Krstajic che sfiora subito il gol con Mitrovic (paratona di Navas). Insiste la Serbia che al 56' passa grazie ad una magistrale punizione dello specialista Kolarov. Sterile reazione Costarica, nonostante gli ingressi in campo di Campbell e Bolanov. La Serbia controlla in maniera ordinata, affidandosi al contropiede. L'ultima emozione la regala Mitrovic ben lanciato dall'ottimo Milinkovic-Savic, ma il suo tentativo è vanificato dall'intervento in extremis di Gonzalez. Finale incandescente con ben 8 minuti di recupero,ma il risultato non cambia.