Mondiali. Agganciato il Belgio al comando della classifica del girone G Russia 2018. L'Inghilterra affonda Panama (6-1) e vola agli ottavi di finale Grande protagonista Kane, autore di una tripletta. Le altre reti di Stones (2) e Lingard (1). Di Baloy, entrato nella ripresa, il primo storico gol dei centramericani ai mondiali

Condividi

A Nizhny Novgorod, l'Inghilterra travolge Panama (6-1) e aggancia il Belgio al comando del girone G che vale il pass agli ottavi con una giornata di anticipo. Per il primato sarà dunque decisiva la sfida di giovedì.Partita senza storia con il netto predominio della squadra di Southgate che , dopo aver segnato cinque reti nel primo tempo,poi nella ripresa ha praticamente tirato i remi in barca, consentendo così al nuovo entrato Baloy di siglare il primo storico gol di Panama (già eliminato, assieme alla Tunisia) ai Mondiali.Parte forte l'Inghilterra che sblocca subito con Stones, il cui colpo di testa supera l'incolpevole Penedo (8'). Al 22' arriva il raddoppio su rigore di Kane. I Leoni sono incontenibili e chiudono il primo tempo con altre tre marcature siglate da Lingard (36'), Stones (40') e ancora Kane su rigore (45').Ripresa senza storia con Panama che cerca di contenere la straripante supremazia degli avversari. Al 62' Kane è fortunato a deviare di tacco un tiro di Loftus-Cheek che inganna il portiere Penedo. Per il capitano del Tottenham è il tris personale che gli permette di salire in vetta alla classifica dei marcatori con cinque reti. L'ultima emozione la regala però Baloy che in scivolata trova la deviazione vincente sulla punizione di Avila. Gioia sugli spalti per i tifosi panamensi.