Mondiali. A Mosca battuto 1-0 un buon Marocco Il solito Ronaldo regala il successo al Portogallo L'attaccante del Real Madrid decide in apertura (quarta rete in due partite). Nella ripresa vano forcing della squadra di Renard, che avrebbe meritato il pari, ma Rui Patricio non si fa sorprendere. I lusitani ipotecano così gli ottavi, mentre i Leoni dell'Atlante (secondo ko) sono già eliminati

A Mosca, un deludente Portogallo piega 1-0 un buon Marocco, che avrebbe meritato il pari, e si porta in testa al girone B, ipotecando così il passaggio agli ottavi di finale.Decide in apertura il solito Cristiano Ronaldo, al quarto gol in due partite, che in tuffo di testa batte l'incolpevole El Kajou (4'). Lo stesso CR7 e Guedes falliscono in contropiede il raddoppio. Nel primo tempo proteste dei Leoni dell'Atlante per due situazioni contestate in area di rigore.Nella ripresa parte forte il Marocco che sfiora il pari con Belhanda (bravo Rui Patricio).Insiste la squadra di Renard che stringe d'assedio l'area avversaria.Allo scadere Benatia ha il pallone buono per pareggiare, ma il suo sinistro potente finisce alto sulla traversa. I lusitani, seppur con grande sofferenza, riescono così a condurre in porto la prima vittoria, mentre il Marocco (seconda sconfitta) è già eliminato con un turno di anticipo.