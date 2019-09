Gara durissima caratterizzata dalla pioggia e da tanti ritiri Mondiali ciclismo: Matteo Trentin battuto in volata, argento nella prova in linea Percorso deviato e accorciato per il forte maltempo che si è abbattuto sulla zona della gara. L'Italia porta a casa un argento e un quarto posto

Matteo Trentin

Condividi

Arriva una medaglia d'argento per l'Italia dai mondiali di ciclismo in corso ad Harrogate, nello Yorkshire, in Inghilterra. L'azzurro Matteo Trentin, capitano della squadra italiana senza big, è stato battuto in volata, all'arrivo della prova in linea, dal danese Mads Pedersen che si è laureato campione del mondo di ciclismo. Il capitano azzurro di Borgo Valsugana deve accontentarsi della medaglia d'argento: un secondo posto che sa di beffa, visto che Trentin era il più veloce nel terzetto che si è giocato la vittoria in volata, ma Pedersen lo ha sfilato e staccato allo sprint. Niente da fare, invece, per due tra gli uomini più attesi in un percorso del genere, vale a dire il francese Julian Alaphilippe e il tre volte campione Peter Sagan, sorpresi nel momento chiave della gara e rimasti nel secondo gruppo. Il finale di gara ha visto una volata a tre che ha portato al secondo posto l'azzurro Matteo Trentin e a seguire lo svizzero Stefan Kung. Quarto ancora un italiano: Gianni Moscon, arrivato tra gli applausi.La corsa è stata durissima e caratterizzata dal maltempo e ha visto il ritiro di diversi corridori di peso come il campione in carica Alejandro Valverde, lo sloveno Primoz Roglic, il colombiano Nairo Quintana, Philippe Gilbert e il baby-talento Remco Evenepoel. A causa delle cattive condizioni meteo il tracciato da Leeds ad Harrogate è stato accorciato da 285 a 261 chilometri con un tratto iniziale più breve compensato dai due giri in più sul circuito finale. La Federazione internazionale di ciclismo ha deciso di ridurre il percorso della prova per il maltempo che da questa mattina si è abbattuto sullo Yorkshire, deviando il tracciato di Bishopdale Beck, appena fuori Aysgarth, e facendo passare i ciclisti verso est lungo Temple Bank e la A684 per Leyburn dove la gara ha seguito il percorso originario. La decisione è stata presa dopo un'ampia consultazione, come ha comunicato l'Uci sul sito del mondiale 2019: "Consideriamo fondamentale la sicurezza degli spettatori e dei ciclisti e desideriamo che tutti si divertano, ma le condizioni nelle zone mettono a rischio questo aspetto".