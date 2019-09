SPORT

2019/09/27 20:13

Il ciclismo italiano si tinge d'oro nello Yorkshire Mondiali ciclismo Under 23: Battistella conquista l'oro nella prova in linea Con la vittoria conquistata sul percorso in linea le medaglie iridate salgono a quattro per l'Italia. A Samuele Battistella il titolo di campione del mondo Under 23 dopo la squalifica, per traino, dell'olandese Eekhoff

Condividi Diventa d'oro la medaglia di Samuele Battistella ai Mondiali di ciclismo nello Yorkshire. La Federciclismo, dopo un'ora di suspence, ha sciolto la riserva sul risultato finale e la giuria ha modificato l'ordine di arrivo della prova in linea under 23: squalificato per traino l'olandese Nils Eekhoff e il ventenne veneto, Samuele Battistella, promosso sul gradino più alto del podio.



E' la seconda medaglia d'oro per l'Italia in questa rassegna iridata dopo quella conquistata da Antonio Tiberi nella cronometro juniores, e la quarta medaglia in totale nella rassegna iridata, visto che al bottino azzurro vanno aggiunti il bronzo di Filippo Ganna nella crono elite e l'argento conquistato da Alessio Martinelli nella prova in linea juniores.



L'oro di Battistella è arrivato al termine di un percorso di 173 km tra Doncaster ed Harrogate. Diventa d'oro la medaglia di Samuele Battistella ai Mondiali di ciclismo nello Yorkshire. La Federciclismo, dopo un'ora di suspence, ha sciolto la riserva sul risultato finale e la giuria ha modificato l'ordine di arrivo della prova in linea under 23: squalificato per traino l'olandese Nils Eekhoff e il ventenne veneto, Samuele Battistella, promosso sul gradino più alto del podio.E' la seconda medaglia d'oro per l'Italia in questa rassegna iridata dopo quella conquistata da Antonio Tiberi nella cronometro juniores, e la quarta medaglia in totale nella rassegna iridata, visto che al bottino azzurro vanno aggiunti il bronzo di Filippo Ganna nella crono elite e l'argento conquistato da Alessio Martinelli nella prova in linea juniores.L'oro di Battistella è arrivato al termine di un percorso di 173 km tra Doncaster ed Harrogate.

Condividi