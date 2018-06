Mondiali. Nel girone H decisivo il coefficiente fair play Festa Colombia e Giappone: sono agli ottavi di finale Il Senegal, battuto 1-0 dai sudamericani, viene beffato dai nipponici (regolati 1-0 dalla Polonia) per due cartellini gialli in meno

Nel girone H accedono agli ottavi Colombia (piegato 1-0 il Senegal) e il Giappone che, malgrado il ko per 1-0 al cospetto della Polonia, mantiene il secondo posto in virtù del miglior coefficiente fair play (due cartellini gialli in meno) rispetto alla squadra africana allenata da Cissè.A Samara primo tempo deludente con sterile supremazia del Senegal. Al 74' passano i sudamericani con Mina. Forcing del Senegal,ma la Colombia non si fa sorprendere e, seppur a fatica, riesce ad andare avanti, addirittura da primi in classifica.Sorpresa a Volgograd con la squadra di Nawalka, già eliminata, che supera i nipponici. Decide al 59' un gol di Bednarek. Nel finale Lewandowski fallisce il bis. Sorridono comunque i giapponesi, a tratti irriconoscibili, che devono ringraziare non poco i "Cafeteros' di Pekerman.