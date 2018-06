Russia 2018 ​Mondiali: da Italia a Spagna, la maledizione dei campioni uscenti In quattro edizioni detentori titolo fuori nella fase a gironi

Verrebbe da dire la maledizione dei campioni: l'eliminazione nella fase a gironi della Germania - trionfatrice quattro anni fa ai mondiali brasiliani - è solo l'ultima in ordine di tempo. Da quattro edizioni, infatti, i detentori della coppa vengono sempre eliminati nella fase a gironi. Unica eccezione il Brasile, campione iridato nel 2002 ed eliminato al mondiale 2006 ma ai quarti. E' toccato alla Francia nel 2002, all'Italia nel 2010 e alla Spagna nel 2014. E c'è di più, la Germania non era mai stata eliminata nella fase a gironi di un Mondiale: i tedeschi, infatti, si sono sempre qualificati per il turno successivo.Mondiali di Giappone e Corea del 2002: la prima sorpresa è l'eliminazione dei campioni del mondo in carica della Francia che, come la Germania a Russia 2018, chiude il girone all'ultimo posto. Decisiva allora la sconfitta con la 'matricola' Senegal.Analoga sorte tocca all'Italia nel 2010 ai mondiali del Sudafrica: gli azzurri, campioni del mondo nel 2006, si fermano ai gironi. In panchina è tornato Marcello Lippi, ma il ct toscano non riesce a ripetere l'impresa di quattro anni prima. Gli azzurri chiudono il girone alle spalle di Slovacchia e Paraguay e tornano mestamente a casa.La maledizione si ripete quattro anni dopo in Brasile. Campione del mondo in carica è la Spagna, che saluta il mondiale brasiliano finendo dietro a Olanda e Cile. Ora è toccato alla Germania che pure si è presentata al mondiale di Russia 2018 forte di 10 vittorie in 10 partite nella fase di qualificazione e del successo nella Confederations Cup giocata con i rincalzi. La difesa della coppa del mondo, anche questa volta, è durata poco.