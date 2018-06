Mondiali.Nel girone C esordio sofferto della squadra guidata da Deschamps La Francia nel finale supera una tenace Australia: 2-1 Nella ripresa a segno su rigore Griezmann e Jedinak, poi sigillo di Pogba. Primo intervento della Var in Russia

A Kazan, esordio non certo esaltante della Francia che supera 2-1 nel finale una tenace Australia e si porta al comando del girone C.Primo tempo deludente.La squadra di Didier Deschamps fatica a rendersi pericolosa. A sfiorare il vantaggio sono i 'Canguri', ma Lloris è bravo a sventare un autogol di Tolisso. la partita si ravviva nella ripresa. Al 58' fallo di Risdon su Griezmann: intervento della Var che assegna il rigore, trasformato dallo stesso attaccante dell'Atletico Madrid. Dopo 4' ingenuo fallo di mano di Umtiti: rigore che Jedinak non fallisce.Assalto finale dei transalpini che all'80' raddoppiano con una rete fortunosa siglata da Pogba che restituisce così il sorriso alla Francia, considerata alla vigilia una delle favorite di questi Mondiali russi. La partita sarà comunque ricordata per il primo rigore assegnato con la Var.