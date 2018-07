Ottavi di finale Mondiali: Croazia ai quarti, piegata ai rigori la Danimarca Ci vuole la lotteria dei tiri dal dischetto a Niznhy Novgorod per ‘regalare’ i quarti di finale ai croati che riescono a piegare 4-3 un’ottima Danimarca (1-1 dopo 120’ ). Ora la sfida contro i padroni di casa della Russia, in programma sabato 7 a Sochi (inizio ore 20)

di Claudio Presutti Ci vogliono i rigori a Niznhy Novgorod per ‘regalare’ i quarti di finale del Mondiale alla Croazia che negli ottavi riesce a piegare solo dal dischetto 4-3 un’ottima Danimarca (1-1 dopo 120’ ). Per i croati c’è ora la sfida con i padroni di casa della Russia, in programma sabato 7 a Sochi (inizio ore 20).Croazia di Zlatko Dalic si schiera con un 4-2-3-1 (Subasic; Vrsaliko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebis, Modric, Perisic; Mandzukic). La Danimarca di Hage Hareide risponde con un 4-3-3 (Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, M.Jorgensen, Knudsen; Christensen, Delaney, Poulsen; Braithwaite, Cornelius, Eriksen).Inizio spettacolare al Novgorod Stadium. Sessanta secondi e la Danimarca passa in vantaggio: sugli sviluppi di una rimessa laterale, pallone finisce sui piedi di Delaney che controlla e serve Mathias Zanka Jorgensen, il sui rasoterra ‘beffa’ il portiere croato Subasic, non impeccabile. Ma già al 4’ arriva il pareggio della Croazia al termine di una rocambolesca azione in area danese: cross dalla destra di Vrsaliko, il rinvio di Dalsgaard colpisce in pieno Christensen, il rimpallo premia Mandzukic che tutto solo di destro batte Schmeichel: 1-1 e tutto da rifare. La partita, dopo l’incredibile avvio, perde di intensità e si ‘spegne’. La Croazia attacca, ma si rende pericolosa solo con Perisic che manda alto al 30’. La Danimarca si difende con attenzione e ‘punge’ in contropiede o su calcio da fermo.Nella ripresa la partita scende ancora di intensità, con le due squadre che giocano con un po’ di paura e non si scoprono. Nella Danimarca escono prima Christensen (entra Schoene al 46’) e poi l’attaccante dell’Atalanta Cornelius (sostituito da Nicolai Jorgensen al 66’), mentre nella Croazia dentro l’ex Inter Kovacic per l’attuale interista Brozovic (al 71’). Danesi più intraprendenti, ci provano con Nicolai Jorgensen (72’) e con Eriksen (74’), ma senza esito. Modric da fuori area manda a lato (78’), prima del cambio tra Pivaric e Strinic (81’). Finale di secondo tempo ancora di marca croata con le occasioni di Perisic (84’), Rebic e Pivaric (87’) e di Rakitic dalla distanza (92’).brividi finali per un tiro da di Braithwaite (93’), ma i tempi regolamentari si chiudono così: 1-1.Ai supplementari buon inizio danese spinta daLle rimesse laterali che Knudsen riesce a fiondare in area. Braithwaite non ci arriva di poco (93’), poi Schoene da fuori spaventa Subasic (99’). Altre sostituzioni: Kramaric al posto di Perisic (97’), Krohn-Dehli per Delaney (98’), poi ad inizio secondo tempo dell’overtime Sisto per Braithwaite (105’) e infine Badelj per Mandzukic (108’). Ci prova Nicolai Jorgensen al 113’, poco prima di un buco della difesa danese. Palla stupenda di Modric per Rebic che salta il portiere e viene atterrato in area da Mathias Jorgensen. Per l’arbitro argentino Pitana è rigore (115’). Dal dischetto però Modric si fa ipnotizzare da Kasper Schmeichel che salva la Danimarca bloccando il pallone (116’). Resta la parità, si va alla lotteria dei calci di rigore. E i protagonisti sono i due portieri. Vince la sfida il croato Subasic che ne para ben tre (a Eriksen, Schoene e a Nicolai Jorgensen), mentre il ‘povero’ Schmeichel ferma Badelj e Vivaric. La realizzazione del centrocampista del Barcellona Rakitic dà il via alla festa croata.