Girone B Lo show di Cristiano Ronaldo stoppa la Spagna: finisce 3-3 Cr7, con una straordinaria tripletta, lancia il Portogallo che a Sochi paregggia 3-3 con gli spagnoli di Hierro (doppietta di Diego Costa e gol di Nacho). Divisione della posta dunque per le due grandi favorite del girone B, che a sorpresa, dopo la prima giornata, vede incredibilmente in testa l’Iran con tre punti dopo il successo all’ultimo respiro sul Marocco

di Claudio Presutti Lo show di Cristiano Ronaldo, tripletta, lancia il Portogallo che a Sochi paregggia 3-3 con la Spagna. Divisione della posta dunque per le due grandi favorite del girone B, che a sorpresa, dopo la prima giornata, vede incredibilmente in testa l’Iran con tre punti dopo il successo all’ultimo respiro sul Marocco.Il Portogallo di Fernando Santos si schiera con un classi 4-4-2: Rui Patricio; Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, Moutinho, Carvalho, Bruno Fernandes; Guedes, Cristiano Ronaldo. La Spagna di Hierro risponde con un 4-2-3-1 De Gea in porta, poi Nacho, Piquè, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; David Silva, Isco, Iniesta; Diego Costa. Il match decolla subito. Al 2’ si accende Cristiano Ronaldo che entra in area e viene messo giù dal compagno di squadra del Real, Nacho . Per l’arbitro italiano Gianluca Rocchi, confortato dal Var, è calcio di rigore. Dal dischetto Cr7 è freddissimo e spiazza De Gea con un destro potente: è l’1-0 (4’). Inizia in salita il Mondiale per la Spagna di Hierro. La ‘Roja’ prova a reagire e al 10’ Diego Costa difende palla, poi serve David Silva che però spara alto di destro da buona posizione. Spagnoli in avanti alla ricerca del pari, ma più volte devono stare attenti alle velocissime ripartenze dei lusitani con Ronaldo scatenato, ma due volte Goncalo Guedes spreca .Al 21’ ancora pericoloso David Silva su iniziata di Iniesta. E’ il preludio al gol del pareggio: azione dirompente di Diego Costa che contende un pallone a Pepe, poi, a suon di finte, evita mezza difesa del Portogallo e dal cuore dell’area fulmina Rui Patricio con un destro potente e preciso all’angolino basso (24’). Gli spagnoli non si fermano e proseguono il forcing: un bolide di Isco da fuori centra la parte bassa della traversa con il pallone che rimbalza poi sulla riga, inutile il tentativo di ribattere a rete di Jordi Alba, che era in fuorigioco (26’). Al 35’ ancora Iniesta sugli scudi, ma il suo tocco di giustezza al termine di una bella azione, finisce di poco a lato. Preme la Spagna, ma è il Portogallo a passare ancora una volta in vantaggio: Guedes tocca per Cristiano Ronaldo che stoppa e batte in porta di sinistro, tiro forte ma centrale, ma arriva l’erroraccio di De Gea, il portiere del Manchester United fallisce la ‘facile’ presa e il pallone finisce in porta. Doppietta Cr7 per il 2-1 (44’) .Nella ripresa si torna in campo senza cambi. La Spagna spinge e ottiene il nuovo pareggio con uno schema su punizione al 55’: punizione di David Silva che pesca in area Busquets, sponda area del centrocampista del Barcellona per il facile tap-in di Diego Costa che si fa trovare pronto e firma la sua doppietta: 2-2. Tre minuti e l’undici di Hierro completa la rimonta. Azione insistita sulla sinistra, da un rimpallo il pallone finisce sul destro di Nacho che da fuori area trova una coordinazione perfetta, la palla finisce sul palo alla destra di Rui Patricio e poi in rete (58’). Partita emozionante e sempre sul filo. Fernando Santos prova a cambiare qualcosa e inserisce prima Joao Mario per Bruno Fernandes (68’), poi Quaresma per Bernardo Silva (69’) e Andrè Silva per Guedes (80’), dall’altra parte Hierro sostituisce Iniesta per far posto a Thiago Alcantara (70’) e poi Iago Aspas per Diego Costa (77’). I palleggiatori della Spagna controllano il match con un possesso palla sulla trequarti che sfianca il pressing portoghese e ogni velleità offensiva dei lusitani. Lucas Vasquez ‘chiude’ i cambi entrando al posto di David Silva (86’). Poi Piqué mette giù al limite dell’area Cr7 che si sistema con cura il pallone e disegna una traiettoria perfetta e potente, De Gea resta impietrito: è il tris del fenomeno portoghese che vale il definitivo pareggio (88’). Nel finale, nella solita alternanza di emozioni , ci prova ancora il Portogallo con Quaresma che salta avversari come birilli, ma il suo tiro viene murato (92’). Triplice fischio di Rocchi che suggella il 3-3.