I dati della John Hopkins University Covid-19, superati i 10 mila morti nel mondo, Italia in testa La prestigiosa università americana per la ricerca diffonde il bilancio sulle vittime del Covid -19 nel mondo. Dati provenienti dall'Oms e altre fonti. 10.031 decessi, su un totale di 244.523 casi di contagio confermati e 86.031 persone guarite. Misure più rigide in laender tedeschi. Coprifuoco da domani in Giordania. Russia. Contagi salgono da 199 a 253 in 24 ore

Nel mondo oltre 10 mila persone hanno perso la vita a causa della pandemia di Covid-19. Esattamente 10.031 su un totale di 244.523 casi di contagio confermati e 86.031 persone guarite. E' quanto emerge dal bilancio della John Hopkins University. Il tragico traguardo arriva quasi tre mesi dopo che il virus è stato identificato per la prima volta a Wuhan, capoluogo della provincia cinese di Hubei, nella Cina centrale. Da allora, il virus si è diffuso in tutti i continenti tranne l'Antartide e ha contagiato quasi 250 mila persone in tutto il mondo, secondo le stime dell'Università americana leader nella ricerca.



La situazione in Europa e negli Stati Uniti sta diventando sempre più grave. Il bilancio delle vittime in Italia (3.405) ha superato ieri quello della Cina continentale (3.200) e, nel Bel Paese registrati 41.035 contagiati complessivi. Seguono per numero di decessi l'Iran (1.284) e la Spagna (833). Esponenziale il contagio negli Stati Uniti dove si sono superati i 13 mila casi, all'inizio del mese erano meno di 100.



Argentina

Il presidente Alberto Fernandez ha annunciato ieri sera a Buenos Aires la realizzazione in Argentina di un 'isolamento sociale preventivo obbligatorio', in sostanza una quarantena, a livello nazionale, per contrastare l'espandersi nel paese del coronavirus, che comincia oggi (alle 4 italiane) e si concluderà il 31 marzo alle 24. Il rispetto della quarantena, ha sottolineato il Capo dello Stato, sarà sorvegliato dalla polizia nazionale e locale e dalle forze armate. La misura si aggiunge ad altri provvedimenti già adottati in passato, come la sospensione delle lezioni fino al 31 marzo, e l'obbligo per tutti coloro che entrano in Argentina dall'estero di mettersi in quarantena per 14 giorni.



Francia, verso estensione blocco, 130mila francesi in attesa di rientro

Emmanuel Macron riunisce questa mattina a Parigi un nuovo consiglio di difesa dedicato alla crisi del coronavirus, al quarto giorno di attuazione di misure di reclusione annunciate dal presidente e non sufficientemente rispettate dalla popolazione, secondo quanto lamentano le autorità francesi. Le misure rischiano di essere prorogate oltre i quindici giorni inizialmente previsti. Partecipano al Consiglio il premier Edouard Philippe e i principali ministri interessati. Dall'inizio del confinamento in Francia, la polizia ha effettuato 226 mila controlli e 18 mila verbali. Sono state fatte inoltre 122 multe per le attività rimaste aperte. Secondo il ministro degli esteri francese Le Drian sono almeno 130.000 i cittadini francesi attualmente bloccati all'estero a causa delle misure prese a livello mondiale per far fronte alla pandemia. Le Drien ha spiegato che gran parte di queste persone avevano lasciato il paese per andare in vacanza, sottolineando che il governo è al lavoro per organizzare il loro rientro in patria.



Germania. Misure più rigide in diversi Laender

Dopo la Baviera, che ha annunciato il 'lockdown', anche altri Laender tedeschi varano ulteriori restrizioni alla vita pubblica per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus. A cominciare dalla Bassa Sassonia, dove da domani sera dovranno rimanere chiusi tutti i ristoranti ed i caffè, mentre rimane aperta la vendita di generi alimentari. In Renania Palatinato, invece, sono vietati gli assembramenti "con più di cinque persone". Chiuse anche ristoranti e osterie. Nel Baden Wuerttemberg il divieto di assembramento scatta con gruppi di "oltre tre persone", come annunciato dal governatore Winfried Kretschmann, con la sola eccezione delle famiglie. Controlli più rigidi anche per quanto riguarda l'ingresso nel Land.



Portogallo. Superati i mille contagi, sei morti

Il giorno dopo l'introduzione dello stato di emergenza, il Portogallo supera i mille casi di contagio da Covid-19, con un aumento del 30% nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino ufficiale, i contagi sono 1.020 mentre i morti sono arrivati a 6.Il ministero della Salute intanto ha annunciato come ulteriore restrizione, la quarantena obbligatoria di 14 giorni per chiunque entri nel Paese.



Russia. Contagi salgono da 199 a 253 in 24 ore

Il numero di casi di coronavirus in Russia è salito da 199 a 253 nelle ultime 24 ore. Lo afferma il Centro Nazionale per la lotta all'epidemia, citato dalla Tass. Di questi, 33 casi sono a Mosca.



Turchia, c’è un quarto morto, 168 i nuovi casi

Quarto morto a causa del coronavirus in Turchia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 168 nuovi casi portando a 359 il numero totale dei contagi. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Sanità turco Fahrettin Koca, spiegando che l'ultima vittima è un uomo di 85 anni. ''Il nostro dolore aumenta, ma ce la faremo'', ha scritto Koca.



Giordania. Coprifuoco a partire da domani

Il governo giordano ha annunciato da domani mattina l'imposizione del coprifuoco per cercare di combattere la diffusione del coronavirus. La pena per chi violerà la misura restrittiva è "la detenzione immediata per un periodo non superiore a un anno", ha sottolineato il sottosegretario ai media, Amjkad Adaileh. Sono esclusi coloro che lavorano nei servizi di emergenza. La misura comincerà domani alle 07:00 fino a nuovo ordine. Re Abdallah II giovedì ha varato un decreto che assegna al governo i poteri invocati in tempo di guerra.



Taiwan da 27 a 135 casi, 2 morti

Taiwan conferma 27 nuovi contagi di Covid-19, ora sono 135 in totale sull’isola e due morti.



Emirati Arabi, apre porte a cittadini Golfo con obbligo quarantena

Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di permettere ai cittadini dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) di entrare nel Paese, aprendo da domani le sue frontiere.

Il Paese sottolinea però l'obbligo di quarantena di 14 giorni per chi entra negli Emirati. Di mercoledì la decisione degli Emirati di impedire ai suoi cittadini di lasciare il Paese, chiedendo il ritorno in patria di chi si trovava all'estero.



Filippine, vietato ingresso a stranieri

Il governo filippino, che ha sospeso la concessione di visti in tutto il mondo fino al 12 aprile, ha annunciato che a tutti gli stranieri attualmente nel Paese sarà consentito di partire per raggiungere gli Stati di appartenenza. Nelle Filippine ci sono al momento 217 casi confermati di contagio del coronavirus, ma gli esperti ritengono che il numero reale dei casi sia probabilmente molto più elevato.