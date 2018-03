Processo d'appello nell'aula bunker di Rebibbia 'Mondo di Mezzo', il procuratore: condannate Carminati a 26 anni e mezzo e Buzzi a 25 anni e 9 mesi

Ventisei anni e mezzo di reclusione per l'ex estremista di destra Massimo Carminati, 25 anni e nove mesi per l'ex ras delle cooperative Salvatore Buzzi. Sono queste le richieste di condanna avanzata dalla Procura Generale nel processo d'appello al 'Mondo di Mezzo', in corso nell'aula bunker di Rebibbia."Chiediamo che venga ripristinato il reato di associazione di stampo mafioso (416 bis, ndr) nelle forme pluriaggravate nelle quali viene contestato". Lo ha sottolineato il procuratore generale Antonio Sensale ai giudici della Corte d'Appello di Roma, al termine della requisitoria. "Riteniamo sussistente anche l'articolo dell'articolo 7 (quello sul metodo mafioso, ndr) per le estorsioni e gli episodi corruttivi contestati" ha aggiunto il rappresentante della pubblica accusa.