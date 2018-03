Roma 'Mondo di mezzo', al via il processo d'appello Respinta dai giudici la richiesta di trasferimento di Buzzi e Carminati. Solidarietà FNSI a Lirio Abbate dopo le parole dell'avvocato Bruno Naso

Condividi

Al via nell'aula bunker di Rebibbia il processo d'appello di Mafia Capitale che vede 43 imputati tra cui Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. I legali difensori si sono opposti allo svolgimento del processo in videoconferenza e hanno presentato eccezione per chiedere la presenza in aula e il trasferimento a Roma dei due imputati. L'ex 'Nar' ha assistito al dibattimento collegato dal carcere di Opera, mentre Buzzi, detenuto nel carcere di Tolmezzo (Udine) ha deciso di non partecipare all'udienza in videoconferenza."Questo è un processetto, è stato mediaticamente costruito per condizionarvi - ha detto rivolto ai giudici Bruno Giosuè Naso, difensore di Massimo Carminati - anche con le inchieste del giornalista Lirio Abate, che io ho chiamato 'delirio'. Dal primo giorno di questo processo non si sono processati fatti ma persone, come nei tribunali stalinisti - ha detto ancora Naso - Vogliamo fare presto il processo ma farlo come un normale processo. Se fosse un processo speciale ci vorrebbe un tribunale speciale, e di tribunali speciali ne abbiamo piene le tasche".No al trasferimento a Roma di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. Lo ha deciso la Terza Corte d'Appello della Capitale presieduta da Claudio Tortora, rigettando le richieste avanzate dai difensori dei due imputati, condannati in primo grado rispettivamente a 19 e 20 anni di carcere per associazione a delinquere e detenuti dal dicembre del 2014. I giudici hanno deciso che Buzzi e l'ex Nar dovranno continuare ad assistere alle udienze collegati in videoconferenza. Nel corso della prima udienza d'Appello, questa mattina, nell'aula bunker di Rebibbia, i difensori avevano hanno sollevato eccezioni affermando che la mancata presenza dei due imputati in aula rappresenterebbe una lesione al diritto alla difesa. "È un processo complicato, con una sentenza di oltre 3mila pagine. Vogliamo che Buzzi possa partecipare al processo, non capiamo per quale ragione di sicurezza e ordine pubblico Buzzi non possa essere in aula" aveva detto nel suo intervento il difensore di Buzzi, Alessandro Diddi."Il diritto di difesa e le strategie difensive non possono mai scadere nell'offesa personale. Sono per questo da condannare le parole con cui l'avvocato Bruno Giosuè Naso, difensore di Massimo Carminati nel processo d'appello al 'Mondo di mezzo', ha insultato in aula il collega Lirio Abbate, autore di numerose inchieste sulla vicenda". Lo affermano in una nota congiunta Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, per i quali "non è accettabile che un legale, pur nell'esercizio della sua funzione, tenti di delegittimare il lavoro dei giornalisti e degli inquirenti, ricorrendo ad espressioni che, a nostro giudizio, mal si conciliano con i doveri propri dell'avvocatura". Per questo "va ribadita - dicono i vertici Fnsi - la solidarietà al collega Lirio Abbate e a tutti i colleghi che, con le loro inchieste e incuranti di pressioni e intimidazioni subite da più parti, hanno contributo a portare alla luce situazioni e traffici sulla cui liceità dovrà pronunciarsi la magistratura".