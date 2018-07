Recuperati gli altri tre, due uomini e una donna, tutti ucraini Montagna, alpinisti bloccati su Cervino. Morta donna colpita da fulmine Un forte temporale ha interessato la zona di Pic Tyndall a 4000 metri. Un elicottero recupera 4 persone, una deceduta le altre tre sono state portate in ospedale per ipotermia

Condividi

L'elicottero della Protezione civile con Guide tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e medico a bordo ha recuperato questa mattina i quattro alpinisti ucraini bloccati sul PicTyndall, Monte Cervino, a quota 4000 mt a causa del forte temporale che ieri sera ha interessato la zona. Sono due uomini e due donne. Una di loro è stata colpita da un fulmine ed è deceduta.Gli altri tre alpinisti sono in Pronto soccorso in fase diagnostica. Accusano lieve ipotermia ma le loro condizioni complessivamente appaiono buone. La dinamica esatta dell'evento è in fase di definizione da parte del SAGF.