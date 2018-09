Il rogo nel pisano Monte Serra, le fiamme non sono state ancora domate: nuovo rogo a Lugnano Cinque persone sospettate di aver appiccato il rogo

Non è ancora spento l'incendio del Monte Serra nel Pisano, e nella zona di Lugnano, nel comune di Vicopisano c'è stata una ripresa sul crinale sopra la località Noce e le fiamme sono alte e ben visibili anche a grande distanza.

Sul posto stanno già operando le squadre vigili del fuoco e i volontari della protezione: sono stati attivati i mezzi aerei per un rapido intervento. Sul resto del monte, sul territorio del comune di Calci, il rogo è praticamente spento.



Intanto sarebbero cinque i sospettati per il rogo che dalla notte di lunedì sta mandando in fumo i boschi e gli uliveti sul monte Serra, nel Pisano. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di persone già conosciute dalle forze dell'ordine su cui gli investigatori starebbero concentrando le loro attenzioni. Nel frattempo sarebbe stato individuato anche il luogo da cui è partito l'incendio: si tratta di una zona molto vicina al punto da cui, alcuni giorni prima del rogo di lunedì, è partito un analogo incendio che fortunatamente è stato domato senza che provocasse grandi danni.



I carabinieri della forestale hanno inoltre acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona in cui sono stati trovati gli inneschi e da cui potrebbero emergere elementi importanti per le indagini.



300 persone - su 700 - possono rientrare nelle loro abitazioni

Bruciano ormai da oltre 24 ore i boschi del Pisano, dove almeno 700 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Il vasto incendio, alimentato da vento forte e costante ha distrutto oltre 600 ettari di macchia mediterranea, bosco ceduo, pini marittimi, oliveti e vigne nei territori di Calci e Vicopisano. Qualche casa è stata attaccata dalle fiamme, ci sono auto bruciate. Nessuno morto, non ci sono feriti. Risultano solo tre intossicati lievi, uno lo hanno portato in ospedale per maggior sicurezza.



Possono rientrare intanto nelle loro abitazioni i circa 300 sfollati nel comune di Calci (Pisa), che erano stati evacuati a causa dell'incendio del monte Serra. Lo comunica su Facebook il sindaco Massimiliano Ghimenti. "Alle 12 - scrive Ghimenti - è scaduta l'ordinanza di evacuazione degli immobili nelle località colpite dall'incendio più da vicino. I direttori delle operazioni mi dicono che non permangono motivi per continuare a impedire l'accesso alle zone colpite. Pertanto, gradualmente, i cittadini torneranno a casa. Questo è assolutamente necessario anche perché adesso abbiamo bisogno di dati precisi sui danni. Metteremo a disposizione nostri tecnici per i sopralluoghi immediati ed acquisire dati che serviranno per la richiesta di riconoscimento dell'emergenza nazionale. Il Governo deve riconoscere l'emergenza nazionale e, come ha già fatto la Regione, stanziare risorse e fare manovre speciali per aiutare cittadini e aziende colpiti". Il sindaco raccomanda comunque ai cittadini che rientreranno nelle loro case "di avere massima cautela e segnalare ogni eventuale necessità alla protezione civile".