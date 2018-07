Nella ditta cartiera Md Foils a Cesano Maderno Monza, incidenti sul lavoro: operaio muore schiacciato da cestello Stava lavorando ad una piattaforma aerea trasportando un operaio sul tetto su un cestello che si è ribaltato schiacciandolo. L'operaio è riuscito a salvarsi saltando. Il manovratore, invece, non è riuscito a spostarsi

Condividi

Un manovratore specializzato, di 51 anni, è morto questa mattina nella ditta cartiera Md Foils a Cesano Maderno (Monza), mentre stava lavorando ad una piattaforma aerea: stava trasportando un operaio sul tetto su un cestello che si è ribaltato schiacciandolo. L'operaio è riuscito a salvarsi saltando. Il manovratore, di Limbiate (Monza), dipendente della società Banfi, invece non è riuscito a spostarsi. Dovevano pulire il tetto dopo i temporali dei giorni scorsi. Sull'incidente sul lavoro indaga la polizia locale.Protesta la Cgil che parla di ennesimo morto sul lavoro. "In Lombardia, secondo i dati ufficiali ATS, quindi relativi solo agli infortuni mortali nei luoghi di lavoro, sono 25 dall'inizio dell'anno, mentre erano 22 nello stesso periodo dell'anno precedente - sottolinea il sindacato -.Secondo i dati Inail, che tengono conto anche di chi perde la vita andando a lavorare, come nel caso delle lavoratrici scomparse nel disastro ferroviario di Pioltello, nei primi cinque mesi del 2018 si passa da 49 a 61 infortuni mortali, quindi 12 in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Uno su due ha riguardato lavoratori con età compresa fra 50 e 64 anni".Dopo aver espresso cordoglio alla famiglia, la Cgil denuncia che "siamo di fronte ad un drammatico peggioramento della situazione, nella nostra regione come in tutta Italia, che preoccupa fortemente il sindacato, impegnato attraverso la contrattazione collettiva e aziendale e il lavoro dei Rls, a contrastare questo fenomeno. Occorre un impegno forte anche anche da parte delle istituzioni, a partire dal Governo e dalla Regione, e delle associazioni d'impresa".