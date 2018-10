L'allarme nell'ultimo rapporto Moody's: Ue impreparata a nuova crisi che rafforzerebbe i populisti

"Nonostante vi siano stati diversi miglioramenti dopo il 2008, l'Europa resta vulnerabile in termini economici perché l'indebitamento è cresciuto, vi sono meno strumenti per favorire la ripresa, i prezzi delle attività finanziarie sono elevati, i rischi politici e normativi stanno aumentando e le tecnologie innovative stanno mettendo alla prova sempre più settori", ha dichiarato Paolo Leschiutta, vicepresidente di Moody's

Condividi

Mentre "i rischi politici e normativi stanno aumentando" l'Europa non appare pronta per affrontare un altro forte rallentamento che metta alla prova il sistema finanziario. A mettere in guardia da questo scenatrio è Moody's, con un rapporto sulle "5 vulnerabilità" che potrebbero venire messe sotto pressione dalla una nuova crisi in Europa. Inoltre disoccupazione e insicurezza in "alcuni paesi", favoriscono "i movimenti anti-establishment", che secondo l'agenzia "potrebbero diventare ancora più popolari qualora dovesse scoppiare un'altra crisi"."Nonostante vi siano stati diversi miglioramenti dopo il 2008, l'Europa resta vulnerabile in termini economici perché l'indebitamento è cresciuto, vi sono meno strumenti per favorire la ripresa, i prezzi delle attività finanziarie sono elevati, i rischi politici e normativi stanno aumentando e le tecnologie innovative stanno mettendo alla prova sempre più settori", ha dichiarato Paolo Leschiutta, vicepresidente di Moody's, aggiungendo che "complessivamente lo spazio di manovra per ridurre gli effetti di un'altra recessione si sta riducendo".Nell'ultimo decennio il debito privato è rimasto a livelli storicamente elevati, lasciando molti emittenti più esposti qualora i tassi d'interesse dovessero innalzarsi bruscamente e restare elevati. Anche i livelli elevati ed in crescita del debito pubblico lasceranno numerosi paesi europei esposti alla prossima recessione, si legge, e all'effetto dei costi associati all'invecchiamento della popolazione.Le azioni decise dai governi e dalle banche centrali per favorire la ripresa dopo l'ultima crisi hanno ridotto le opzioni per contrastare un eventuale nuovo peggioramento dell'economia. Le politiche di stimolo monetario stanno producendo minori frutti e i frequenti tagli alla spesa a livello del settore pubblico locale rendono più difficili ulteriori riduzioni e il consolidamento dei bilanci pubblici. Inoltre, rileva Moody's, la crescita dell'economia resta stagnante, il che limita la velocità di ripresa dopo una recessione. A causa del rialzo dei prezzi alcuni beni e alcuni mercati finanziari sono esposti al rischio di una drastica correzione, rileva ancora Moody's, nel caso in cui i tassi d'interesse dovessero aumentare rapidamente al di là delle aspettative dei mercati. Per quanto riguarda le aziende, i multipli elevati e le valutazioni degli asset aumentano i rischi connessi alle fusioni e acquisizioni, perché l'eccessivo costo delle operazioni può rendere più difficile la riduzione del debito.Il basso tasso di crescita e gli elevati tassi di disoccupazione peggiorano l'insicurezza in alcuni paesi, favorendo i movimenti anti-establishment, che potrebbero diventare ancora più popolari qualora dovesse scoppiare un'altra crisi. I politici potrebbero addirittura decidere di revocare le misure di supporto precedenti o aumentare il protezionismo. La rapidità dei cambiamenti tecnologici, dal canto suo, sta turbando numerosi settori, dando vita a nuove forme di competizione, che in caso di crisi indeboliranno chi non avrà saputo adeguarsi. I settori industriali che operano gestendo grandi quantità di dati personali sono a maggior rischio di furti di dati su larga scala, si legge, con gravi danni d'immagine e finanziari.