È morta Graziella Mascia, era stata deputata di Rifondazione comunista

È mancata Graziella Mascia, deputata per due legislature di Rifondazione Comunista. Aveva 65 anni. Aveva fatto parte del Comitato parlamentare d'indagine sul G8, dopo i fatti di Genova nel 2001.''Graziella se ne è andata. Stanotte dopo aver combattuto senza tregua contro una brutta malattia. Ha sempre combattuto Graziella. Me la ricordo fin dai primi anni di Rifondazione comunista. Lei che veniva da una storia così lontana dalla mia. Eppure sempre capace di guardare oltre la sua di storia. Attenta e curiosa. Rigorosa e piena di ironia". Così il segretario nazionale di Sinistra italiana-Leu,ricorda su Facebook Graziella Mascia.''Me la ricordo, in mezzo a mille ricordi nelle strade di Genova -prosegue l'esponente della sinistra- durante i giorni del G8 e poi in Parlamento nel comitato di indagine sulla mattanza, impegnata giorno e notte per tentare di fare luce su quei fatti. E poi in tante riunioni, discussioni. Lo sforzo di capire e di capirsi. Non ha mai smesso di farlo"."L'ho vista l'ultima volta -prosegue- poco meno di un anno fa ai funerali di Valentino Parlato. Era stanca e debole. Ma era lì. Ci siamo abbracciati e come al solito mi ha detto parole affettuose e di incoraggiamento. Poi qualche tempo dopo mi ha telefonato per parlarmi dei contratti precari nelle Poste. La cosa riguardava anche una delle sue amate figlie ma quello che la indignava era come sempre la questione generale. In questi giorni difficili mi sarebbe piaciuto tanto parlare con lei delle elezioni. Di quello che è successo e di quello che ci aspetta. Ma anche della nostra Inter. Ci mancherà -conclude Fratoianni- Mi mancherà moltissimo. Ciao"."Il cordoglio di tante e tanti abbraccia Graziella Mascia. Lo condivido con affetto e lo capisco. Era una bella persona, una donna di sinistra amica delle donne, netta nelle sue convinzioni e insieme aperta all'ascolto e al dialogo. Sono vicina al lutto di chi le ha voluto e le vuole bene". Questo il ricordo di, vicepresidente del Partito democratico.Anchele rivolge un pensiero: "Ricordo con commozione Graziella Mascia,esponente storica della sinistra italiana scomparsa dopo una lunga malattia. Durante il mio mandato da presidente della Camera ho avuto modo di conoscerne, nell'ambito del gruppo di Rifondazione Comunista, l'impronta coerente e rigorosa, la grande umanità e l'impegno politico. Le sue idee sono sempre state assai distanti dalle mie, ma so che la sua passione politica è proprio ciò di cui oggi ci sarebbe bisogno!".