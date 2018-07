Attacco con coltello a centro rifugiati nell'Idaho, morta una bambina

Non ce l'ha fatta la bimba di tre anni accoltellata durante la festa organizzata per il suo compleanno. La piccola è morta a causa delle ferite inferte da Timmy Kinner, 30 anni, l'uomo che lo scorso sabato aveva fatto irruzione al party aggredendo con un coltello tre adulti e sei bambini. Il complesso residenziale nello stato dell'Idaho, in cui ha avuto luogo l'assalto, ospita diverse famiglie di rifugiati. Gli inquirenti non escludono che si sia trattato di un crimine a sfondo razziale, dal momento che le vittime dell'aggressione sono rifugiati provenienti da Siria, Iraq ed Etiopia.