Bratislava Slovacchia, si dimette il ministro della cultura dopo l'omicidio del reporter Kuciak

Marek Madaric (ap)

Alla luce dell'assassinio del giornalista Jan Kuciak, il ministro della Cultura slovacco Marek Madaric (Smer, Democratici sociali) ha annunciato oggi le sue dimissioni."Il ministero della cultura è il dicastero più vicino ai media. Dopo quello che è successo, non riesco ad immaginare di rimanere in carica come ministro. La mia decisione è collegata all'assassinio del giornalista", ha detto Madaric.Intanto è stato pubblicato oggi dal giornale on line per cui lavorava il reportage rimasto incompiuto del giovane giornalista slovacco Jan Kuciak, trovato ucciso nei giorni scorsi con la sua fidanzata in casa. Il sito Aktuality.sk ha dato ampio rilievo all'articolo, nel quale Kuciak descriveva le attività della criminalità organizzata italiana in Slovacchia, e rivelava i contatti di persone dell'entourage del premier Fico con figure legate alla 'Ndrangheta.