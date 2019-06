Manduria, pensionato vittima di soprusi: 9 arresti, c'è anche un minore Stano era stato terrorizzato e già in precarie condizioni igieniche e di salute, aveva deciso di rinchiudersi perché ripetutamente vittima di incursioni da parte di una baby gang

Nove nuove ordinanze della magistratura nei confronti di altrettante persone per la morte di Antonio Stano, pensionato 65 enne di Manduria vittima delle violenze di una baby gang lo scorso 23 aprile. Sono coinvolti un maggiorenne e dei minorenni che rispondono in concorso dei reati di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati.Stano era stato terrorizzato e già in precarie condizioni igieniche e di salute, aveva deciso di rinchiudersi (privandosi di cibo) perché ripetutamente vittima di "incursioni" da parte di un gruppo di giovani che lo sottoponevano a vessazioni, percosse, angherie ed aggressioni. Fra i nuovi, gravi episodi contestati anche quello del 1 aprile scorso ai danni di un altro uomo 53enne affetto da insufficienza mentale grave, che veniva per "puro passatempo" violentemente colpito con calci e pugni, fino a provocargli l'avulsione dei denti incisivi.L'attività di indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Taranto, guidata dal Procuratore Carlo Maria Capristo, e dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, coordinata dalla Procuratrice Pina Montanaro.