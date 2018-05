Bengasi, esplode autobomba in centro città: morti e feriti

Sono almeno sette i morti per un'autobomba esplosa a Bengasi, in Libia, nel centro della città, vicino all'hotel Tibesti: un zona affollata, soprattutto durante il mese del Ramadam. Le forze dell'ordine hanno riferito di almeno una ventina di feriti. Tutte le vittime sono civili. Le autorità hanno attribuito l'attacco a cellule terroristiche dormienti con l'intento di segnalare che Bengasi, controllata dall'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Hafthar, non è sicura. Lo scorso luglio Hafthar ha annunciato la totale liberazione di Bengasi dagli jihadisti. Ma gli scontri nella città sono proseguiti. Circa 40 persone sono state uccise lo scorso gennaio in seguito ad un doppio attacco con autobomba davanti ad una moschea. A febbraio una persona è morta ed altre 150 sono rimaste ferite in un altro attentato.