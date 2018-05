"Raid dopo esplosione di un ordigno" Due morti in nuovo raid di Israele a Gaza secondo fonti mediche. Militari non confermano

Condividi

Due palestinesi sono rimasti uccisi a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in un attacco condotto stamane dall'aviazione israeliana, il secondo nelle ultime dodici ore. Lo riferiscono fonti mediche che hanno identificato gli uccisi in Hussein al-Amur (25) e Abdel Halimal-Naka (28). Un primo attacco, avvenuto nella notte, si era concluso senza vittime.Sarebbe stato invece un carro armato israeliano, e non aerei dell'aviazione militare, a colpire stamane una postazione militare di osservazione nel sud della Striscia di Gaza, uccidendo due palestinesi. Lo ha riferito il portavoce militare israeliano.Il portavoce ha spiegato che il mezzo corazzato ha aperto il fuoco subito dopo che nella stessa zona un ordigno palestinese, deposto accanto ai reticolati di confine, è esploso mentre veniva neutralizzato. La sua deflagrazione non ha provocato vittime perché il disinnesco era stato affidato a un robot manovrato a distanza dagli artificieri. Secondo la stampa israeliana, le due persone uccise sarebbero miliziani di Hamas.