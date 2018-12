Da Adesso tu a Come saprei È morto Adelio Cogliati, paroliere anche di Ramazzotti e Giorgia, con loro due vittorie a Sanremo

Giorgia con Gianni Morandi e Ivana Spagna, Sanremo 1995 (LaPresse)

Condividi

Ciao Adelio, sei stato fondamentale per me perché con te sono cresciuto umanamente. Non sei stato solo il “paroliere” di quasi tutte le nostre canzoni ma soprattutto un fratello maggiore. Ti vorrò sempre bene. Accompagnami ancora da lassù 😓❤️ pic.twitter.com/x0MVNQTyXU — Eros Ramazzotti (@RamazzottiEros) 29 dicembre 2018

Adelio ed Eros hanno composto pagine indimenticabili della nostra musica, anche io grazie a Eros ho avuto l’onore di ricevere un pò dell’arte di Adelio che ricordo sempre sorridente e sempre pronto a scrivere una parola nuova..grazie 🖤 https://t.co/200sMGMook — giorgia (@Giorgia) 29 dicembre 2018

È morto all'età di 70 anni Adelio Cogliati, il paroliere di Eros Ramazzotti e di molti altri artisti.Aveva composto canzoni anche per Antonella Ruggiero, i Matia Bazar, Anna Oxa e Giorgia (con "Come Saprei" vinsero il Sanremo del 1995).Ma è soprattutto con Ramazzotti che ha firmato alcune delle canzoni più note del panorama italiano: "Una Storia Importante", "Adesso Tu" (che vince Sanremo nel 1986), "Se bastasse una canzone", "Più bella cosa" (MTV Europe Gold Awards 1997) e "L'Aurora".In oltre 40 anni di carriera aveva collezionato moltissimi successi e si era fatto conoscere a livello nazionale ed internazionale, collaborando anche con Caterina Caselli, Miguel Bosè e Gianni Morandi.Viveva ad Arlate di Calco, centro della Brianza in provincia di Lecco. Nativo di Merate (Lecco), la famiglia era originaria di Montevecchia (Lecco).