Venezia È morto Carlo Maria Maggi, leader di Ordine Nuovo. Associazione vittime: "Si porta via la verità" Condannato in via definitiva per la strage di piazza della Loggia a Brescia

È morto Carlo Maria Maggi, al centro delle indagini per fatti di terrorismo legati all'estrema destra durante gli anni di piombo. Secondo ambienti vicino alle forze dell'ordine venete, Maggi sarebbe morto a Venezia dove era ai domiciliari essendo malato da tempo.Fondatore della cellula veneta di Ordine Nuovo, Maggi era membro del Msi da cui fu espulso a fine anni '60 perche' ritenuto legato al terrorismo "nero".Condannato a 12 anni di carcere per "reato associativo nel processo per la strage di Peteano" (31 maggio 1972), fu assolto, dopo una condanna in primo grado all'ergastolo, per la strage di piazza Fontana a Milano (12 dicembre 1969) e per quella alla questura di Milano (17 maggio 1973).Per insufficienza di prove, uscì indenne anche dal processo per la strage di piazza della Loggia a Brescia (28 maggio 1974), ha visto la sentenza annullata dalla Cassazione nel 2014, mentre nel successivo processo d'appello era stato condannato all'ergastolo (22 luglio 2015) come mandante. La condanna all'ergastolo del 22 luglio 2015 è stata confermata definitivamente in Cassazione il 20 giugno 2017.Morto a 82 anni, Maggi non è mai stato arrestato rimanendo ai domiciliari a causa delle sue precarie condizioni di salute."Sono fortemente convinto che Carlo Maria Maggi sia morto portandosi via tante verità mia dette". Così Manlio Milani, presidente dell'associazione familiari vittime della Strage di Piazza Loggia, commenta la morte di Carlo Maria Maggi, condannato all'ergastolo per la Strage di Brescia con Maurizio Tramonte, che si trova in carcere."Viste le sue condizioni di salute mi sono sempre augurato che Maggi venisse lasciato morire a casa e non in cella. Rispetto profondamente la sua morte" spiega Milani che poi aggiunge. "Nell'ultimo processo non si è mai presentato in aula e ha tentato di uscire dal processo a causa della sua malattia. Lui, come tanti altri, ha preferito portarsi nella tomba tutto quello che sapeva".