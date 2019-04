Varese, trovato morto Peppino Franchini, fondatore dei Supermercati Brianzoli Il corpo dell'imprenditore era nella sua auto in un parcheggio dell'aeroporto di Malpensa.

È morto all'eta di 74 anni Peppino Franchini, fondatore negli anni Settanta dei Supermercati Brianzoli. Il corpo dell'imprenditore è stato trovato all'interno della sua auto in un parcheggio dell'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese.La moglie aveva denunciato la scomparsa dell'uomo ai carabinieri di Lentate sul Seveso. I medici hanno potuto solamente constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e il personale del 118. Certezze sulle cause del decesso arriveranno dall'autopsia disposta dalla procura di Busto Arsizio (Varese).Le origini del gruppo Supermercati Brianzoli vengono fatte risalire a Felice Franchini, che nel 1890 aprì un mattatoio e tre macellerie a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. I figli Oreste e Vittorio aprirono una decina di punti vendita alimentari anche in provincia di Milano e Bergamo e nel 1964, a Seveso, il primo supermercato completamente self service. I nipoti, Gianfelice, Angelo e Peppino, nel 1974 aprirono quattro punti vendita con il marchio Supermercati Brianzoli, per poi espandere l'attività negli anni successivi anche in Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, con oltre 60 centri. Nel 1991 il gruppo venne acquisito dalla Fininvest di Silvio Berlusconi e venne accorpato alla Standa.