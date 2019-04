Aveva 67 anni Radio Radicale, è morto Massimo Bordin, 'voce storica' dell'emittente E' morto a Roma lo storico direttore di Radio Radicale, conosciutissimo per la sua rassegna stampa mattutina

"Tutta Radio Radicale si stringe attorno ai suoi cari e alla sua famiglia, di cui ci sentiamo ormai parte": così l'emittente annuncia in diretta la morte del giornalista e storico collaboratore della radio Massimo Bordin. "In questi giorni siamo stati sommersi dalle richieste degli ascoltatori che ci chiamavano per avere sue notizie" da quando ad inizio del mese aveva interrotto la sua quotidiana rassegna stampa. La radio ora trasmette le note del Requiem di Mozart che introduceva la mattina la messa in onda della sua notissima rassegna. Massimo Bordin fino a due settimane fa ha condotto la trasmissione "Stampa e regime", per molti l'unica vera rassegna stampa.L'annuncio della morte è stato dato dal direttore di Radio Radicale, Alessio Falconio: "Dobbiamo dare una tristissima notizia, che riguarda Radio Radicale e la voce più importante, più bella di Radio Radicale. Massimo Bordin è morto poco fa. Diamo questa comunicazione che non avremmo mai voluto dare". "Massimo - ha spiegato Falconio - era malato da tempo e aveva chiesto di poter vivere e lottare contro questa malattia nel massimo riserbo, abbiamo rispettato questa sua scelta. Non ce l'ha fatta. Ricorderemo il nostro Massimo Bordin con quel requiem che tante volte ha accompagnato, preceduto, la sua unica splendida rassegna 'stampa e regime'. A lui va il nostro ricordo più commosso".