Giornale di Sicilia È morto l'attore Pino Caruso, uno dei simboli di Palermo

La notizia della scomparsa dell'attore Pino Caruso, che aveva 84 anni, ed era malato da tempo, è stata data in mattinata dal sito del. Non casualmente visto che Caruso era uno degli attori siciliani più noti in televisione e al cinema assieme a Franchi e Ingrassia e a Lando Buzzanca, e uno dei simboli di Palermo. I funerali si svolgeranno domani.Era nato a Palermo il 12 ottobre 1934 e nella sua città natale, tra il '95 e il '97 aveva rilanciato le attività culturali guidando i cartelloni estivi di "Palermo di scena".