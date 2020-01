Aveva 27 anni È morto Giovanni Custodero, ex portiere di Fasano Malato di tumore osseo, aveva annunciato su Facebook di aver chiesto la sedazione profonda

Condividi

Nella notte tra sabato e domenica è morto Giovanni Custodero, il portiere di 27 anni di Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi).Malato di sarcoma osseo era in cura da quattro anni, e aveva raccontato su Facebook la sua vicenda. Poi, sempre sul social, ha scritto: "Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social ma accanto alle persone per me più importanti. Però, ora che le feste sono finite, e con loro anche l'ultimo granello di forza che mi restava, ho deciso che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che la sorte ha in serbo per me".Qualche giorno fa aveva annunciato quindi di voler ricorrere alla sedazione profonda per lenire il dolore. "Sarò sedato - aveva scritto il 6 gennaio scorso su Facebook - e potrò alleviare il mio malessere".Il calciatore aveva giocato nella squadra di calcio a 5 del Fasano, nel campionato di C2.