Caramagna Piemonte (Cuneo) È morto il bambino colpito da un grosso vaso nel cortile di casa È stato operato, ma le lesioni riportate all'addome e al torace erano troppo gravi e il bimbo non ce l'ha fatta

È morto questa mattina presto un bimbo di tre anni di Caramagna Piemonte, nel cuneese, ricoverato d'urgenza in ospedale dopo essere stato colpito da un grosso vaso nel cortile di casa.Il bimbo era stato ricoverato ieri sera in condizioni disperate, con gravissime lesioni interne, all'ospedale Regina Margherita. È stato operato, ma le lesioni riportate all'addome e al torace erano troppo gravi e il bimbo non ce l'ha fatta.