Joachim Ronneberg ​Morto l’uomo che sventò il piano di Hitler di sviluppare la bomba atomica

Joachim Ronneberg (Gettyimages)

Condividi

Joachim Ronneberg, combattente norvegese della Resistenza durante l’occupazione nazista, si è spento all’età di 99 anni. Era diventato famoso anche grazie al film hollywoodiano “Eroi di Telemark”, con Kirk Douglas come attore protagonista.Il partigiano norvegese, classe 1919, dopo l’occupazione nazista della Norvegia riparò in Gran Bretagna, navigando con 8 amici su un battello fino alla Scozia. Hitler aspirava alla bomba atomica e i nazisti avevano bisogno di una grande quantità di acqua pesante, contenente una percentuale significativa di deuterio, isotopo dell'idrogeno, come ossido di deuterio.L’unico impianto europeo capace di produrla era la centrale Norsk Hydro a Rjukan, Telemark, rendendola obiettivo prioritario per la resistenza. Nel 1942 il tentativo di un piccolo commando alleato di distruggere la struttura fallì.L’anno successivo, nel 1943, Joachim Ronneberg guidò una squadra di 5 uomini. Il commando fu paracadutato su una pianura, poi raggiunse sugli sci la ferrovia con la quale arrivò alla centrale, collocandovi l’esplosivo. Dopo l’attentato, coronato con successo, il commando percorse 320 chilometri sugli sci, inseguito dai tedeschi, riuscendo a riparare nella vicina Svezia.Più tardi Ronneberg ha chiamato la fuga “il più bel weekend sciistico” della sua vita.Il sabotaggio, che costrinse Hitler ad abbandonare il progetto di dotarsi di armi nucleari, è considerato il più brillante della Seconda guerra mondiale.