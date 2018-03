Villaggio dei Pescatori ​Morto Lillo Mastino, ristoratore vip a Fregene, fra clienti Gassman, Monicelli, Flaiano e Moravia

Condividi

Lillo Mastino, uno dei simboli ed ultimi personaggi "storici" del Villaggio dei Pescatori di Fregene, la suggestiva zona che ha caratterizzato ed ispirato tanti film del cinema italiano, è morto la scorsa notte. Aveva 66 anni ed era il più giovane dei fratelli Mastino, titolari dell'omonimo e rinomato ristorante che si affaccia sulla spiaggia, frequentato da decenni da personaggi dello spettacolo, del costume e della politica come Vittorio Gassman, Mario Monicelli, Ennio Flaiano e Alberto Moravia."Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Lillo Mastino - è il cordoglio del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - con lui se ne va uno dei simboli del Villaggio dei Pescatori di Fregene. Ristoratore conosciuto e apprezzato è riuscito con i suoi fratelli e con tutta la sua famiglia a trasformare una trattoria in riva al mare in uno dei ristoranti più accoglienti e rinomati del nostro territorio. Ai familiari e agli amici invio le mie più sentite condoglianze per il gravelutto che li ha colpiti".I funerali si svolgeranno lunedì prossimo, al mattino, nella chiesa di S.Gabriele, al Villaggio dei Pescatori, a pochi metri proprio dal ristorante.