Shoah E' morto Oskar Gröning, il "contabile" di Auschwitz L'ex SS aveva 96 anni. Dopo la guerra, non negò le sue responsabilità. Fu condannato solo nel 2015

Il criminale di guerra nazista Oskar Gröning, il "contabile di Auschwitz", è morto all'età di 96 anni: lo ha reso noto il quotidiano tedesco Hannoversche Allgemeine Zeitung, citando fonti legali. La Procura di Hannover ha reso noto di essere stata informata del decesso ma senza poterlo confermare ufficialmente.L'ex militare delle Ss, che lavorò nel campo di sterminio dal 1942, era incaricato della registrazione e classificazione dei beni sequestrati agli internati.Gröning era stato condannato nel 2015 a quattro anni di carcere come fiancheggiatore nell'omicidio di 300mila persone, ma aveva presentato appello chiedendo la sospensione della pena. "Basandosi sull'opinione degli esperti, la corte superiore regionale ritiene che il condannato sia in grado di scontare la pena nonostante la sua età avanzata", si leggeva nella sentenza del tribunale, secondo cui "misure precauzionali adeguate" avrebbero potuto essere adottate per qualsiasi bisogno specifico legato all'età. La decisione era stata confermata nello scorso dicembre in via definitiva dalla Corte Costituzionale, ma si Gröning trovava ancora ai domiciliari.Il suo fu un caso che fece scalpore in Germania. Nel 1985 l'inchiesta nei confronti di Gröning era stata chiusa perché si riteneva che non vi fossero sufficienti prove in merito ad omicidi commessi dall'ex "contabile" attivo nel campo di Auschwitz. Ma l'ex SS non aveva mai negato il suo passato: in diverse testimonianze, era stato uno dei pochi ad aver pubblicamente accettato di parlare delle proprie responsabilità. Si era contrapposto ai negazionisti, dicendo che con le sue dichiarazioni voleva "aprire gli occhi a tutti".E' stato nel 2014 che il tribunale di Hannover ha cambiato la linea su di lui, affermando che le sue stesse dichiarazioni dimostravano "che sapeva dei crimini contro l'umanità commessi ad Auschwitz" e che nonostante ciò "vi aveva preso parte". In particolare, avrebbe contribuito a far sì che l'organizzazione delle uccisioni di massa continuasse senza intoppi di sorta.Drammatici i confronti con i sopravvissuti chiamati a testimoniare contro di lui. Proprio in un'intervista allo Spiegel Gröning ebbe a dichiarare: "Io mi sento colpevole di fronte al popolo degli ebrei, perché' sono stato tra coloro che hanno compiuto questi crimini, senza che io sia stato materialmente colpevole. Chiedo scusa il popolo ebraico, al Signore Iddio chiedo perdono".