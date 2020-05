Arezzo, precipita dal terrazzo e muore bimbo di 8 anni: figlio del calciatore Michele Bacis

Dramma ad Arezzo dove è morto un bimbo di otto anni, figlio minore di Michele Bacis calciatore di Fiorentina, Genoa ed Avellino, nonche' dell'Arezzo in B e poi allenatore della squadra cittadina in serie D. Il piccolo era rimasto gravemente ferito a seguito dalla caduta dal terzo piano nella sua abitazione nel centro storico di Arezzo. Dopo le prime cure al pronto soccorso dell'ospedale San Donato della cittaà toscana, e' stata trasferito in eliambulanza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ma non ce l'ha fatta. Tutto è successo in fretta, intorno alle 22, come scrive La Nazione, in vicolo della Dea, una stretta stradina incassata fra via Cesalpino e via Montetini, e i soccorsi per tentare di salvare il secondogenito di Michele Bacis sono stati immediati, ma le ferite erano troppo estese.Secondo una prima ricostruzione, sembra che il bambino stesse giocando in camera, con i familiari nelle altre stanze; andando poi in terrazza, avrebbe perso l'equilibrio, facendo un volo di circa 12 metri, cadendo a terra rovinosamente. Per Michele Bacis, 40 anni, si tratta di un nuovo lutto dopo quello che la sua famiglia ha dovuto subire nelle scorse settimane a Bergamo a causa del Covid-19: tra i tanti morti della città lombarda c'è stato anche uno zio deceduto per le complicazioni legate al coronavirus.