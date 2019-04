Un milione di litri d'acqua Mosca: si spacca grosso acquario in un centro commerciale Giallo sulla sorte dei pesci

Nel centro commerciale “Oceania” su Slavianskij boulevard, zona Nord Est della capitale russa, si è spaccata la parete di un mega acquario. Sul posto sono giunti gli agenti della Protezione Civile. Si tratta di un acquario di 24 metri d’altezza, come un palazzo di nove piani, con la capienza di 1 milione di litri d’acqua. All'interno dell’acquario c'è un ascensore con pareti di vetro in modo che i visitatori possano ammirare la flora e fauna oceanica. L’anno scorso l’acquario è stato chiuso per lavori di pulizia e manutenzione e i pesci sono stati spostati altrove. Ora non è chiaro se all'interno dell’acquario ci fossero o no i pesci. La fuoriuscita dell’acqua ha allagato il piano terra del centro commerciale.