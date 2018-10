Botta e risposta tra il commissario e l'europarlamentare Moscovici: Ciocca? Si sorride perché ridicolo, ma rischio è fascismo

"L'episodio della 'scarpa made in Italy' è grottesco. All'inizio si sorride e si banalizza perché è ridicolo, poi ci si abitua a una sorda violenza simbolica e un giorno ci si sveglia con il fascismo. Restiamo vigili! La democrazia è un tesoro fragile".Così il Commissario Ue agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, parlando del gesto compiuto ieri dall'eurodeputato leghista Angelo Ciocca, che al termine della conferenza stampa con cui la Commissione Ue ha annunciato la bocciatura della manovra dell'Italia si è tolto una scarpa e l'ha usata per imbrattare le carte che Moscovici aveva lasciato sul tavolo.Ciocca si è poi, dove ha pubblicato il video dell'azione. Stamattina, ai microfoni della radio francese Europe 1, Moscovici parlando di Ciocca aveva detto: "È un provocatore, è un fascista per dire le cose in modo molto chiaro. Vediamo il germe di una violenza simbolica, inammissibile"."Moscovici il 3 ottobre già paragonò Salvini a un piccolo Mussolini. La verità è che il francese Moscovici vive con l'incubo dell'Italia e cerca fantasmi perché, solo cercando di metterci i piedi in testa, può contrastare il made in Italy. La verità è che non ci accettano perché siamo il loro incubo 'del fare' e non ci risparmiano colpi bassi in tutti campi. Moscovici & C. hanno rovinato l'Europa, non rovineranno l'Italia! Portiamo tutti una suola Made in Italy al Commissario Moscovici!!!". È la replica del leghista Angelo Ciocca al commissario per gli affari economici e monetari, Pierre Moscovici.