Moto, Olanda: Marquez in pole, terzo Valentino Rossi

Marc Marquez su Honda ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Olanda ad Assen. Il leader del Mondiale spagnolo scatterà davanti all'altra Honda di Cal Crutcholow ed alla Yamaha di Valentino Rossi. Quarta la Ducati di Andrea Dovizioso davanti alla Suzuki di Alex Rins. Decima l'altra Ducati di Lorenzo, mentre è sesta la Yamaha di Vinales."Arrivo da un weekend in cui sto guidando bene. Nelle libere sono anche caduto, ho dovuto ritrovare feeling e alla fine è il gioco di chi aspetta di più. In queste situazioni ci vuole anche un poco di fortuna". Così Valentino Rossi ha commentato la terza piazza nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda della MotoGp, ad Assen."Una prima fila speciale, bravi a fare una modifica per la qualifica", ha spiegato ancora Rossi. "È stata una lotta di nervi, mi sono divertito e sono riuscito a guidare bene senza sbagliare", ha dichiarato ancora il nove volte campione del Mondo. "No saprei quale gomma usare domani, siamo indietro sul fronte dell'elettronica e domani vedremo", ha concluso Rossi.