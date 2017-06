Motomondiale, Gran Premio d'Italia Il Mugello si tinge d'azzurro: Dovizioso trionfa nella MotoGp Il romagnolo della Ducati precede il leader mondiale Viñales, Petrucci e Rossi. Vittorie azzurre anche nelle altre classi: Pasini e Migno si impongono in Moto2 e Moto3

Andrea Dovizioso si impone alla grande nel Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello, sesta prova del Mondiale. Il pilota Ducati prende il largo dopo tredici giri e non si fa più riprendere, mettendo in riga il leader iridato Maverick Viñales su Yahama (a 1”281), Danilo Petrucci sulla Ducati non ufficiale dell’Octo Pramac Racing (a2”334) e Valentino Rossi (a 3”685), sull’altra Yamaha. In virtù di questo risultato, Dovizioso scavalca Rossi al secondo posto nel Mondiale. Viñales comanda con 105 punti, il pilota Ducati è a 79, il Dottore a 75.Sul circuito toscano, quinto posto per Alvaro Bautista e solo sesta la Honda di Marc Marquez. Settimo Johann Zarco e ottavo Jorge Lorenzo. Chiudono la top ten altri due piloti italiani, Michele Pirro e Andrea Iannone.In prima fila Viñales, Rossi e Dovizioso, Valentino scatta subito in testa. Lorenzo si fa avanti e insidia il Dottore, ma è poi Viñales a passare entrambi, mentre Dovizioso guadagna il terzo posto a scapito di Lorenzo e poi il secondo a spese di Rossi. Il romagnolo della Ducati prende la testa alla tredicesima tornata e allunga, lasciando indietro Viñales, Petrucci e Rossi. Nella lotta per il secondo posto, a quattro giri dal termine lo spagnolo beffa Petrucci. All’ultimo giro, contatto Crutchlow e Pedrosa, che poi si affrontano anche sulla ghiaia dopo la scivolata.Il Mugello ha voluto ricordare Nicky Hayden, morto in seguito a un incidente di bicicletta il 22 maggio. Tutti i piloti hanno osservato 68 secondi di silenzio (come il numero con cui Kentucky Kid si era laureato campione del mondo). Nel corso del weekend sono state anche esposte quattro delle moto dello sfortunato pilota.Dominio italiano nella classi inferiori. Mattia Pasini vince la gara della Moto2. Partito dalla terza piazza, il pilota della Kalex ha combattuto con lo spagnolo Alex Marquez e lo svizzero Thomas Luthi, giunti poi nell'ordine. Al 4° posto il leader mondiale Franco Morbidelli.Doppietta italiana in Moto3. Andrea Migno dello Sky Racing Team VR46, ha vinto in volata precedendo Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) e Juanfran Guevara (Rba Boe Racing Team). Per Migno è il primo successo. Per quanto riguarda gli altri italiani, 10° posto per Nicolò Bulega, 11° per Enea Bastianini e 13° per Romano Fenati. In classifica, sempre al comando lo spagnolo Joan Mir (Honda), che ha chiuso 7°, Di Giannantonio ora è 3°, Fenati passa da 2° a 4°.