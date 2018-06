Per il maiorchino della Ducati seconda vittoria di seguito Jorge Lorenzo trionfa nel Gp di Catalogna Jorge Lorenzo concede il bis e dopo il successo al Mugello fa suo anche il Gp di Catalogna, settimo appuntamento stagionale della stagione della MotoGp. Lo spagnolo della Ducati partito dalla pole trionfa davanti al pubblico di Montmelò davanti a Marc Marquez e a Valentino Rossi portando a casa la 46esima vittoria in MotoGp, la 67esima in carriera. Cade Andrea Dovizioso

Nel Gp di Catalogna seconda vittoria di seguito per Jorge Lorenzo (Ducati) su Marc Marquez (Honda) e Valentino Rossi (Yamaha).Partenza bruciante di Marquez che soffia subito la pole a Lorenzo, bene anche Iannone che però osa troppo e viene ripreso da Dovizioso e Rossi. Lorenzo approfitta di un lungo di Marquez, si riprende il primato e tenta la fuga come è sua consuetudine, ma nessuno vuole mollare. Lorenzo e Dovizioso hanno optato per una doppia gomma soft, mentre Marquez rischia con le hard. Si formano due coppie: Lorenzo e Marquez, poi Dovizioso e Rossi che cerca di tenere duro. Seguono Iannone, Pedrosa, Petrucci, Vinales e Zarco.Al nono giro Dovizioso, che stava faticando, esagera, scivola e probabilmente dice addio ai sogni mondiali. Rossi sale al terzo posto seguito da Pedrosa. A metà gara l’unica battaglia in pista è quella tra Pedrosa e Crutchlow per la quarta posizione. Al giro 16 Rossi strappa il miglior tempo, ma Lorenzo è lontano anche se Marquez prova a reagire e si riprende un decimo sul battistrada. Nella fase finale Rossi gira sugli stessi tempi di Lorenzo e Marquez che reagisce e si porta a 1″5 da Lorenzo. Le gomme hard lo favoriscono, ma poi deve arrendersi e va a 2″6 dal maiorchino avviato verso la seconda vittoria consecutiva. In chiave mondiale ottimo secondo posto per Marquez che consolida il primato con 115 punti rispetto agli 88 di Valentino.Soddisfatto Lorenzo: "Una seconda vittoria consecutiva è qualcosa di fantastico, è straordinario vedere come le cose siano cambiate in un periodo così breve. Qui siamo stati competitivi e costanti per tutto il weekend, il problema è stato la partenza non molto buona in cui mi hanno superato Marquez e Iannone, ho dovuto mantenere la calma poi li ho superati e, passo dopo passo, a metà gara ho aperto un piccolo gap”.Comunque soddisfatto Marc Marquez: ”Abbiamo fatto un ottimo lavoro - dice il pilota della Honda a fine gara - è stata dura, ho spinto molto, abbiamo fatto la scelta della gomma posteriore giusta, ma era impossibile battere la Ducati. Il dato più importante è avere aumentato il vantaggio in campionato". La prende bene anche Rossi: "Sono contento, è un buon risultato perché dopo le prove era piuttosto chiaro che le Ducati e Marquez avessero un ritmo migliore. Però ho dovuto lottare molto. Pensavo di dovermi accontentare del quarto posto ma poi dopo che Dovizioso è caduto ho scoperto che andavo più veloce rispetto a ieri, grazie al miglioramento dell'assetto fatto con il team.