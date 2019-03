MotoGp in Argentina Cavalcata di Marquez a Rio Hondo, Rossi beffa Dovizioso nel finale L'iridato spagnolo si prende la testa della classifica al secondo Gp stagionale, anche grazie al sorpasso del 'Dottore'. Buon sesto Petrucci, mentre Morbidelli cade nel finale per un contatto con Viñales

Un monologo di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda ha vinto il Gran Premio d’Argentina partendo dalla pole position e facendo il vuoto dietro di sé per tutti i 25 giri sulla pista di Rio Hondo. Il campione del mondo in carica si è così preso la rivincita su Andrea Dovizioso, che lo aveva battuto a Losail, nella gara di apertura, agguantando la guida della classifica: all’ultimo giro, infatti, il pilota Ducati è stato superato da Valentino Rossi (Yamaha), autore di una corsa di grande personalità.Marquez ha chiuso la sua cavalcata solitaria in 41’43”688, staccando di 9”816 il ‘Dottore’ e di 10”530 il ‘Dovi’.Ai piedi del podio un terzetto formato dall’australiano Jack Miller (Ducati Pramac), lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) e Danilo Petrucci (Ducati non ufficiale). Anche l’altro italiano Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) stava partecipando alla bagarre per le posizioni immediatamente sotto il podio, ma un contatto nel finale con Maverick Viñales lo ha fatto cadere assieme allo spagnolo, per fortuna senza conseguenze. Solo 12° Jorge Lorenzo, compagno di squadra di Marquez nella Honda. Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) si è classificato 14°. Addirittura 17° Andrea Iannone con l’Aprilia.La velocità massima è stata raggiunta da Miller con 330,4 km/h.In classifica, Marquez guida con 45 punti, davanti a Dovizioso con 41 e a Rossi con 31. Quarto è Rinsa a 24, Petrucci quinto a 20. Prossimo appuntamento con il Mondiale il 14 aprile a Austin in Texas.