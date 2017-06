Motomondiale, qualifiche del Gp d'Italia Viñales davanti al Mugello, Rossi secondo poi Dovizioso Lo spagnolo della Yamaha il più veloce. Precede Valentino, caduto senza conseguenze nelle ultime prove libere. Bene Pirro, quarto. Più lontani Marquez (6°) e Lorenzo (7°). Nella Moto2, pole position di Franco Morbidelli

di Nicola Iannello Maverick Viñales ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Italia classe MotoGp – sesta prova Mondiale – con il tempo di 1’46”575. Sul circuito del Mugello, il pilota spagnolo della Yamaha, leader della classifica iridata, ha preceduto di 239 millesimi il compagno di squadra Valentino Rossi e di 260 millesimi la Ducati di Andrea Dovizioso. Solo sesta la Honda di Marc Marquez (a 475 millesimi), davanti alla Ducati Jorge Lorenzo (a 577).Gli altri italiani. Buon quarto tempo di Michele Pirro con la Ducati, a 303 millesimi da Viñales e davanti alla Honda di Dani Pedrosa. Nono crono di Danilo Petrucci, con la Ducati del team Octo Pramac Racing, a 691 millesimi.Alla fine della quarta sessione di prove libere del mattino si era registrata una caduta senza conseguenze per Valentino Rossi. Alla curva 12, il campione pesarese è scivolato finendo sulla ghiaia (era reduce dall'incidente in motocross). Il miglior tempo lo aveva staccato la Yamaha di Johann Zarco (finito poi 11° in qualifica) davanti al Dottore e a Marc Marquez.“Abbiamo fatto un bello step con la moto. Il problema è che siamo tutti lì, sarà una lotta serratissima” il commento di Rossi alla fine della Q2. Il Dottore ha corso con un casco-dedica a Francesco Totti, mentre Andrea Iannone ha voluto ricordare Nicky Hayden, morto dopo l'incidente in bicicletta.Brilla l'Italia nelle qualifiche della Moto2: miglior tempo del leader mondiale Franco Morbidelli su Kalex in 1'51"679. Messi in riga lo spagnolo Alex Marquez e l'altro italiano Mattia Pasini.Nella Moto3, John Mcphee partirà davanti a tutti. In realtà il miglior tempo in qualifica lo fa Jorge Martin del team Del Conca Gresini (motore Honda) in 1'57"176 ma lo spagnolo dovrà scontare una penalizzazione di 12 posizioni sulla griglia di partenza. Sfuma così per lui la quarta pole stagionale e ne approfitta McPhee, che era stato più lento di 148 millesimi e che verrà affiancato in prima fila da Joan Mir e Fabio Di Giannantonio, compagno di squadra di Martin e mai così avanti in carriera. In seconda fila ci saranno Nicolò Bulega (Ktm) e Romano Fenati (Honda), rispettivamente quinto e settimo in qualifica, in quarta invece Niccolò Antonelli e Andrea Migno (entrambi Ktm).