MotoGP Barcellona: pole di Quartararo, Morbidelli 3°, poi Rossi Il francese, in sella a una Yamaha non ufficiale, è stato a sorpresa il più veloce nelle qualifiche del GP di Catalogna al Montmelò. Secondo tempo per lo spagnolo Marc Marquez davanti al connazionale Maverik Vinales che a fine gara viene però retrocesso di 3 posizioni per guida pericolosa . Franco Morbidelli, scala così al quarto posto, davanti a Valentino Rossi, 5°, e Andrea Dovizioso, 6°.

Condividi

Il francese Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha “non ufficiale” del team Petronas Srt, dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle prove libere, si ripete nelle qualifiche e partirà così in pole position nel Gp di Catalogna sulla pista del Montmelò. Domani la gara, inizio alle ore 14.Con il tempo di 1’39”484, ha messo in fila due spagnoli: Marc Marquez, con la Honda (staccato di soli 15 millesimi), e Maverick Vinales, terzo con la Yamaha Fr (a 0”226). Lo spagnolo della casa del diapason però a fine gara è stato penalizzato dai giudici di tre posizioni per guida pericolosa e finisce sesto.Risalgano così gli italiani: terzo Franco Morbidelli, anche lui con la Yamaha non ufficiale (preceduto in pista dallo stesso Vinales per un solo millesimo), Valentino Rossi (1’39”753) quarto e Andrea Dovizioso con la prima Ducati (1’39”777), che proprio nei secondi finali riesce a recuperare due posizioni e chiude quinto.Settimo crono per Danilo Petrucci, con l’altra Ducati a 360 millesimi da Quartararo. Ottavo lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) che precede il britannico Cal Crutchlow (Ktm) e il connazionale Jorge Lorenzo (Honda).Marquez, leader del Mondiale con 12 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, a fine qualifiche si è detto molto contento per essersi “messo alle spalle le Ducati”. Naturalmente super soddisfatto il 20enne talento francese Quartararo, alla seconda pole stagionale: “Mi trovo davvero bene con la M1 e questo è un circuito che mi piace moltissimo. Bene così. Vediamo il passo gara domani”.