Il pilota di casa sigla anche il record della pista Motomondiale: Gp Francia, Zarco in pole davanti a Marquez e Petrucci Johann Zarco ha conquistato la pole position del Gp di Francia nella classe MotoGp.Il pilota di casa, in sella alla Yamaha Tech3, ha fermato i cronometri sul tempo di 1'31"185 precedendo il leader del mondiale e campione in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1'31"293), e Danilo Petrucci (1'31"381) con la Ducati del team Pramac. Quarto posto per Andrea Iannone (1'31"454). Incidente per il britannico Crutchlow nella Q2

Condividi

Nel Gp di Francia pole position da record per Johann Zarco (Yamaha) con il tempo di 1’31”185. Il pilota francese, padrone di casa a Le Mans, sarà affiancato, in prima fila, da Marquez (Honda) con 1’31”293 e Petrucci (Ducati) con 1’31” 381.Le qualifiche determinanti sono precedute da un episodio che per qualche minuto lascia in ansia gli spettatori: caduta per il pilota della Honda Cal Crutchlow nel corso della Q1. Il britannico ha perso il controllo della moto ed è volato in aria sbattendo sull'asfalto. Le prove sono state sospese e Crutchlow immediatamente soccorso, ma mentre lo portavano via in barella per essere portato alla clinica mobile ha fatto segno di 'ok' con la mano. Al via nella Q2 montano tutti soft-soft a parte Marquez e Rossi con media-soft. Zarco subito in testa con 1’32”082, Rossi a 6 decimi, ma gradualmente migliorano tutti. Si inserisce nella lotta Petrucci con la Ducati che viene marcato stretto da Lorenzo e dallo stesso Zarco.Buona progressione di Iannone con la Suzuki. Nuovo ruggito di Zarco che si scatena sulla pista di casa: pazzesco 1’31”185, 13 centesimi rifilati a Marquez che si migliora ma rimane secondo, Dovizioso risale in quinta piazza. Ad aprire la seconda fila un ottimo Andrea Iannone, quarto con la Suzuki a 0"269. Quinto Andrea Dovizioso su Ducati, a 0"368. Sesto Jorge Lorenzo sull'altra Ducati, a 0.405. Seguono l'australiano Jack Miller a 0.498 sempre su Ducati, quindi le due Yamaha ufficiali di Maverick Vinales e Valentino Rossi staccate rispettivamente di 0.599 e 0.715. Decimo tempo nelle qualifiche per lo spagnolo Dani Pedrosa, su Honda, a 0.839. Per Zarco è la quarta pole position in carriera in MotoGp, la seconda in questa stagione. Per quanto riguarda Crutchlow, Il team manager Lucio Cecchinello ha escluso problemi più gravi: "Compatibilmente con la botta rimediata sta bene. Ha un forte dolore all'anca e verrà portato nel più vicino ospedale per accertare che non ci siano problemi più gravi".