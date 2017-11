Motomondiale Marquez in pole position al Gp di Valencia

Marc Marquez partirà in pole position domani nel Gran Premio di Valencia, 18esima e ultima prova stagionale del Mondiale MotoGp. Lo spagnolo della Honda, leader della classifica iridata, gira in 1'29"897 e partirà in prima fila assieme a Johann Zarco e Andrea Iannone. Solo nono Andrea Dovizioso con la Ducati, a 1"064 da Marquez e preceduto da Valentino Rossi, settimo a nove decimi e mezzo dal Cabroncito.