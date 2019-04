Mozione sul genocidio armeno, Turchia convoca ambasciatore italiano

L'ambasciatore d'Italia ad Ankara Massimo Gaiani è stato convocato ieri pomeriggio al ministero degli Esteri turco per esprimergli il "dispiacere" di Ankara rispetto a una mozione presentata nel Parlamento italiano per chiedere al governo il riconoscimento del genocidio armeno. Lo riferiscono fonti diplomatiche.La protesta diplomatica è una prassi comune in casi analoghi da parte del governo di Ankara, che non riconosce il genocidio degli armeni durante la prima guerra mondiale. La Turchia sostiene che i massacri del 1915 sono avvenuti nell'ambito di un conflitto e non sono stati orchestrati su base etnica o religiosa e contesta anche le cifre delle vittime.