Mps: fallito l'aumento di capitale attraverso il mercato. In campo il governo

L'operazione di aumento di capitale, lanciata lunedì 19 dicembre, non si è chiusa con successo. Lo ha reso noto Monte dei Paschi di Siena. Non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di 5 miliardi, necessaria a consentire il deconsolidamento dei non performing loan (sofferenze) e il raggiungimento degli altri obiettivi di rafforzamento patrimoniale.In particolare, spiega Mps, "non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di anchor investor disponibili a effettuare un investimento rilevante nella banca, circostanza che ha influito negativamente sulle decisioni di investimento degli investitori istituzionali limitando significativamente gli ordini di sottoscrizione". A tirarsi indietro è stato il fondo sovrano del Qatar."Non è pertanto risultato possibile raggiungere la somma di 5 miliardi nonostante l`esito positivo dell`esercizio di liability management che ha registrato la volontaria conversione di obbligazioni subordinate in azioni per complessivi 2,45 miliardi circa", si legge in una nota della banca.La Consob ha intanto disposto per oggi la sospensione delle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena. E' quanto si legge sul sito della Commissione.Il consiglio di amministrazione di Mps ringrazia nella nota sull'insuccesso dell'operazione diricapitalizzazione "tutti i dipendenti per il grande sforzo profuso al servizio della banca e dei clienti in questo delicato momento della vita dell'istituto".Le obbligazioni subordinate di Mps conferite in adesione alle offerte LME saranno restituiti ai rispettivi portatori nei termini indicati nella relativa documentazione di offerta. Lo ricorda Mps segnalando che il mancato perfezionamento dell'aumento di capitale comporta il venir meno anche dell'operazione di cartolarizzazione definita nel contesto dell'operazione, e del complessivo esercizio di liability management su passività subordinate emesse o garantite dalla banca.A Palazzo Chigi Consiglio dei ministri straordinario per il varo del decreto legge sulle banche, provvedimento finalizzato anche a garantire il finanziamento per l'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena.