Bici-birrerie bandite dal ​municipio di Praga

Nella capitale della Repubblica Ceca sono molto richieste dai turisti bici-birrerie: a movimentarle sono gli stessi turisti che durante il tragitto bevono birra alla spina dai barili posizionati sulle biciclette.Di solito si tratta di una bicicletta-piattaforma sulla quale viene posizionato un barile di birra e dove ci sono i posti per pedalare per 10-15 persone. L’unico che non beve è la guida-navigatore. I turisti invece hanno a disposizione litri di birra. La comitiva di solito fa chiasso e crea i problemi non solo per pedoni, ma anche per il traffico stradale.Per ora le autorità municipali di Praga hanno vietato l’uso delle bici-birrerie nei parchi, dove passeggiano genitori con bambini. Tra poco però si passerà al divieto totale.