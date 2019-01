Sicilia Muos, ricorso inammissibile. Avanti su sistema satellitare Usa

Muos (Foto Ansa)

"Inammissibile". È il giudizio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, rispetto al ricorso anti-Muos presentato da Legambiente, Wwf e dal Comitato No Muos, contro il ministero della Difesa, l'Arpa e l'assessorato all'Ambiente della Regione siciliana."Infondata", si legge nella sentenza pubblicata dal Cga, è la richiesta dei ricorrenti di revocare la decisione con cui i magistrati amministrativi, il 14 aprile 2016, avevano autorizzato l'impianto satellitare di difesa Usa, realizzato a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.Il sistema di comunicazione satellitare Muos (acronimo di Mobile User Objective System), prevede la realizzazione di quattro satelliti e di quattro stazioni terrestri localizzate, rispettivamente, nel sud ovest dell'Australia, nelle Hawaii, in Virginia e, appunto, in Sicilia, nella stazione radio di Niscemi.