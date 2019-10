Trump: costruirò un muro in Colorado. E i social si scatenano Il Colorado non confina con il Messico

"Sapete perché vinceremo il Nuovo Messico? Perché loro vogliono sicurezza alla frontiera" quindi "costruiremo un Muro al confine del Nuovo Messico e costruiremo un Muro in Colorado". Così il presidente Donald Trump durante una conferenza sull'energia a Pittsburgh, diventata un comizio elettorale, scatenando l'ironia sui social perché il Colorado non confina con il Messico dove Trump ha promesso di erigere la sua insormontabile barriera anti-immigrati. Su Twitter, il senatore democratico Patrick Leahy, per sbeffeggiare Trump, ha pubblicato una mappa con il 'nuovo' confine statunitense tra il Colorado e il New Mexico.