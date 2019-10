Settimana della lingua italiana nel mondo L'Opera di Roma in Qatar e Arabia Saudita come ambasciatrice della lingua italiana Tre tappe in Medio Oriente con i giovani talenti sfornati dall'ente lirico capitolino. Il Sovrintendente Fuortes: "Far dialogare le culture con arricchimento reciproco"

La lirica come veicolo per far conoscere e diffondere la nostra lingua a livello globale. Il Teatro dell’Opera di Roma prende parte alle celebrazioni della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo con i concerti a Doha in Qatar il 22 ottobre e nel quartiere diplomatico di Riyad in Arabia Saudita il 25 e 26 ottobre, in collaborazione con le ambasciate italiane nei due Paesi. “Dopo la fortunata tournée in Oman, l’accordo di collaborazione con l’Opera del Libano e il concerto della Youth Orchestra in Kuwait – afferma il Sovrintendente Carlo Fuortes –, la presenza dell’Opera di Roma nei Paesi del vicino Oriente prosegue con questa tappa nella collaborazione del nostro teatro con i paesi arabi, per far dialogare le nostre culture con uno spirito di scambio e arricchimento reciproci”.“Siamo particolarmente soddisfatti – commenta l’Ambasciatore d’Italia in Qatar, Pasquale Salzano – di ospitare a Doha un concerto del Teatro dell’Opera di Roma tra le iniziative promosse dall'Ambasciata nell'ambito della XIX edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Il rafforzamento delle relazioni tra Italia e Qatar passa anche attraverso gli scambi culturali e la presenza sul territorio delle nostre eccellenze in campo artistico e musicale”.L’omaggio alla nostra lingua è affidato per l’occasione ai talenti di “Fabbrica” Young Artist Program che la celebreranno nei concerti di arie d’opera, la tradizione musicale più importante del nostro Paese ed emblema dell’Italia in tutto il mondo. Il programma propone arie da opere di Verdi, Puccini, Mascagni e Bellini. A interpretarle saranno il soprano Erika Beretti e il mezzosoprano Irida Dragoti, accompagnate al pianoforte da Edina Bak. Le artiste provengono dalle prime due edizioni di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, il progetto nato nel 2016 e rivolto a favorire la trasmissione di sapere e la promozione di nuovi talenti nel campo dell’opera lirica. In esso sono coinvolti cantanti, maestri collaboratori, registi, scenografi, costumisti e lighting designer. Si sono già concluse le selezioni per la terza edizione che si svolgerà nel biennio 2020/2021.